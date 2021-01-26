وزير الخارجية المصري: قرار عودة العلاقات مع سوريا معقد

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، أسباب تأخر عودة العلاقات بين القاهرة ودمشق، و“التعقيدات“ المتصلة بهذا الموضوع.

وقال شكري، أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن“الجميع يتعاطف مع سوريا كدولة وشعب، ومصر ترحب بالسوريين، وهذا شيء نعتز به جميعًا“.

وأضاف:“فيما يتعلق بعودة العلاقات مع سوريا الأمر فيه بعض التعقيد، ونأمل أن تعود سوريا لمحيطها العربي“، لافتًا إلى أن“ما تعرض له الشعب السوري من كوارث، ونزوحه للخارج، وتفاعلات السياسات الدولية، يضع قيودًا على الحركة الإقليمية تجاه سوريا“.

وتابع وزير الخارجية المصري:“نتطلع إلى عودة سوريا لمحيطها العربي، وأن تعود مرة أخرى لتتبوأ مكانتها التي نعتز بها جميعًا“.