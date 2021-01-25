احتجاجا على قرار "الإغلاق العام".. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في طرابلس اللبنانية (فيديو)

أسفرت الاحتجاجات المستمرة في مدينة طرابلس رفضا للإغلاق العام، عن إصابة أحد عناصر قوى الأمن بجروح جراء رشق الحجارة؛ وفق ما ذكرت ”الوكالة الوطنية للإعلام“ في لبنان.

ووفق الوكالة فإن ”الاحتجاجات وعمليات الكر والفر ورشق القوى الأمنية بالحجارة لا تزال مستمرة في ساحة عبدالحميد كرامي في طرابلس بين المحتجين والعناصر الأمنية، وقد أدى ذلك إلى سقوط جريح من عناصر قوى الأمن الداخلي إثر إصابته بحجر“.

وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.

وشهدت مدينة طرابلس شمال لبنان مساء اليوم الإثنين، مواجهات بين القوى الأمنية ومحتجين، احتجوا على الغلاء المعيشي.

وتأتي الاحتجاجات رفضا لقرار الإغلاق العام لمواجهة وباء كورونا، الذي ينعكس عليهم اقتصاديا واجتماعيا.

وقام المحتجون بقطع مداخل ساحة عبدالحميد، في طرابلس، بالإطارات والعوائق، بحسب ”الوكالة الوطنية للإعلام“، بينما نفذ آخرون مسيرة في منطقة القبة، مؤكدين على ضرورة الاستمرار في تحركاتهم في حال لم يتم التراجع عن قرار الإغلاق العام.