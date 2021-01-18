إدانة واسعة لقرار إسرائيل بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بالضفة الغربية

استنكر كل من الرئاسة الفلسطينية و مصر والأردن والاتحاد الأوروبي، قرارات إسرائيل ببناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، معتبرة أن إسرائيل تقوّض فرص التوصل لسلام بمزيد من المستوطنات.

وعبّر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، قرار إسرائيل بناء 780 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية .

وأكد أبو ردينة أن الاستيطان غير شرعي بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظي بموافقة دولية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، وإنه يهدف فقط إلى تقويض حل الدولتين.

وأعاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، في بيان مساء الأحد، التأكيد على رفض مصر التام لاستمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك بالقدس الشرقية، وأهمية الوقف الكامل لها.

وأعرب ”حافظ“، مجددًا عن قلق مصر مما تمثله هذه الأنشطة من تقويض لإمكانية تحقيق حل الدولتين، فضلًا عما تفرضه من تحديات أمام المساعي الحثيثة المبذولة حاليًا، بهدف دفع عملية السلام واستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الاوروبي بيتر ستانو ”إن قرار إسرائيل الأخير بالمضي قدما في خطط الموافقة على بناء ما يقارب من 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، يتعارض مع القانون الدولي ويقوض بشكل أكبر احتمالات حل الدولتين القابل للحياة“.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن إن الخطوة الإسرائيلية تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.