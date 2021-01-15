السودان: ليس هنالك إعلان حرب على إثيوبيا ولسنا مدفوعين من أحد لاسترداد أراضينا

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، اليوم الجمعة، إنه ليس هنالك إعلان حرب على إثيوبيا، وإن القوات المسلحة السودانية تتواجد داخل حدود بلادنا وتمارس مهماتها.

وأضاف الفكي، في مؤتمر صحفي، أن من يتهمنا بأننا مدفوعون من جهات خارجية لاسترداد أراضينا من الإثيوبيين، عليه أن يعلم أن السودان لا يحتاج لأن يذكره أحد أن هذه أراضيه.

ونفى المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة علمه بجهود وساطة، وقال: ”لكن موقفنا ثابت ومعلن، هذه الأرض سودانية ولا انسحاب منها“.

وأفاد بأنه لا تزال هناك نقطتان لم ينسحب منها الجيش الإثيوبي وطالبهم بالانسحاب، مؤكدا: ”لنا قدرة دخولها حربا هذه الليلة لكننا نرغب في ذلك سلما“.

واعتبر قرار استعادة الأراضي السودانية من الجانب الإثيوبي قرارا سياسيا وليس عسكريا.

وتصاعدت وتيرة الأحداث بين البلدين بعد معارك بين القوات المسلحة السودانية وميليشيات إثيوبية مسلحة في أراضي الفشقة السودانية.

ويخوض الجيش السوداني معارك واسعة منذ منتصف الشهر الماضي؛ لاستعادة أراضي الفشقة، المقدرة بنحو مليوني فدان، من قوات وميليشيات إثيوبية تسيطر عليها لأكثر من 25 عاما.