السفير الإيراني في بغداد: الكاظمي صديق قديم لإيران

وصف السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي مساء اليوم الإثنين، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بأنه ”صديق قديم لإيران وتربطنا معه علاقات جيدة“.

وقال مسجدي وهو مستشار سابق لقائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي اغتالته أمريكا في بغداد مطلع العام الجاري، في تصريحات صحافية، إنه ”ينفي أي دور لإيران في استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد، وليست لدينا معلومات عن الجهة التي تقصف“.

وأضاف مسجدي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”شفقنا“ الإيرانية، ”لدينا علاقات بناءة وإيجابية في كافة المجالات مع حكومة السيد مصطفى الكاظمي، والأخير صديق قديم لإيران ولدينا علاقات جيدة معه“.

ونفى السفير الإيراني أن تكون بلاده قد حولت العراق إلى ساحة مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب اغتيال قاسم سليماني، وقال ”أن طهران لم تجعل العراق مكانًا لتصفية الحسابات“.

وأكد مسجدي أن ”إيران تقف مع مطالب الشعب العراقي الذي تظاهر في الفترة الماضية، كما تحترم رئيس الوزراء (مصطفى الكاظمي) الذي تولى منصبه بتصويت برلماني“.

وفيما يتعلق بموقف إيران من اغتيال سليماني في العراق، قال مسجدي ”كان الرد على الاغتيال باستهداف القاعدة الأمريكية في محافظة الأنبار غرب العراق (قاعدة عين الأسد)، وتوقفت التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعد قصفنا القاعدة“.

وجدد السفير الإيراني نفيه بأن تكون بلاده وراء عملية استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، معتبراً أن ”مثل هذا العمل ليس مقبولا بالنسبة للجمهورية الإسلامية“.