العراق يعلن القبض على شبكة إرهابية كانت تستهدف احتفالات أعياد الميلاد

أعلن جهاز الأمن العراقي، اليوم السبت، القبض على ”انتحاري“ يخطط لاستهداف أعياد الميلاد.

وقال الجهاز، في بيان، إن ”مفارز الجهاز في محافظتي صلاح الدين وديالى تمكنت من تفكيك مفرزة إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى، وإلقاء القبض على أفرادها الأربعة بينهم (انتحاري) يروم تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد، فضلاً عن القبض على آمر المفرزة و ناقلٍ وجُنديّ“.

وأضاف أنه ”تم تدوين أقوالهم أصوليًا واعترفوا بتلقيهم توجيهات بزعزعة الاستقرار، وإحداث خرق أمني في العاصمة خلال أعياد الميلاد؛ وقد جرى إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم“.

وتعلن القوات العراقية بين الحين والآخر القبض على عناصر في تنظيم داعش، في المحافظات التي سيطر عليها، 2014- 2018.