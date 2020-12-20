قصف عنيف يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، أن السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، تعرضت مساء اليوم الأحد، لقصف بأكثر من ثمانية صواريخ، صدت منظومة دفاع أمريكية بعضها.

وقال المصدر الذي تحدث لـ“إرم نيوز“ إن ”السفارة الأمريكية تعرضت لقصف عنيف جدا، هي الأولى من نوعها، باستهدافها بأكثر من ثمانية صواريخ، صدت منظومة الدفاع التابعة للسفارة بعضها“.

وأضاف المصدر: ”عدد من الصواريخ سقطت بالقرب من السفارة، لكن لغاية الآن لا نعرف حجم الخسائر جراء عملية القصف، بسبب الإجراءات الأمريكية المشددة، لحماية السفارة، خاصة استمرار منظومة الدفاع الجوية الأمريكية، بعمليات إطلاق الرشقات“.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلنت مليشيا سرية قاصم الجبارين، المدعوم من إيران، استهداف رتل تابع للقوات الأمريكية، في محافظة ذي قار، جنوب العراق.

ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأمريكية في بغداد إلى جانب القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف والأرتال التي تنقل معدات لوجستية تابعة للتحالف الدولي، إلى هجمات.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة العراقية، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.