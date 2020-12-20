منظمات حقوقية تتهم حماس بممارسة التمييز ضد المسيحيين

أدان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، التعميم الصادر عن الإدارة العامة للوعظ والإرشاد التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة حماس في غزة، بشأن احتفالات ”الكريسماس“ في القطاع.

وقال المجلس في بيان، إنه ”تفاجأ بالتعميم الصادر عن الوزارة التي تتبع لحركة حماس، والذي جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار استهجان ورفض قطاعات واسعة“، مشيرة إلى أن ”وكيل الوزارة في غزة أصدر بيانًا مؤسفًا أكد فيه صحة الوثيقة المسربة بهذا الشأن“.

وأكد المجلس أن ”ما ورد في التعميم المشار إليه ينطوي على تمييز مرفوض بين الفلسطينيين على أساس معتقداتهم، وينطوي على تقييد لحق المواطنين الفلسطينيين ممن يعتنقون الديانة المسيحية في ممارسة شعائرهم والاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية بحرية تامة“.

وشدد المجلس على أن ”ما تضمنه التعميم خطاب خارج عن قيم وثقافة وتاريخ شعبنا الفلسطيني، وهو خطاب ينتمي لثقافة التطرف والتخلف“.

وأضاف البيان أنه ”في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تأكيدًا وتعزيزًا للخطاب الذي ينبري لتوعية الناس بالوباء ومخاطره وحث المواطنين على اتباع إجراءات السلامة والوقاية، وتظهير الموقف الشرعي تجاه خطورة التساهل مع تلك الإجراءات، وتعزيز اللحمة الداخلية في المجتمع بمختلف مكوناته، يصبح الاحتفال بأعياد الميلاد ومنعها ومحاربتها أولوية لدى هؤلاء، على الرغم من انتشار كورونا“.

وأكد أن ”مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يستنكر التعميم آنف الذكر، فإنه يؤكد على أن من يقف وراءه ينتهك العرف والقانون ويمس بوحدة شعبنا“.

وطالب المجلس بـ“التحقيق في هذا التعميم وفي أي ممارسات ترتبت عليه ومحاسبة من يقفون وراءه لانتهاكهم أبسط مقومات ممارسة الوظيفة العمومية بانتهاكهم للقانون الأساسي الذي هو بمثابة الدستور المؤقت للشعب الفلسطيني“.

وبحسب التعميم الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد دعت وزارة الأوقاف التابعة لحماس، إلى سلسلة فعاليات مختلفة تحت بند ”الحد من التفاعل مع الكريسماس“.

ووفق التعميم فإن هذه الفعاليات تشمل ”فتاوى، ونشر بطاقات إلكترونية، ومراسلة بعض الدعاة للحديث عن الموضوع، بالإضافة إلى الحديث مع وزارة الداخلية، والاقتصاد، وجولات ميدانية دعوية، ومخاطبة الإعلام والفضائيات حول الأمر“.