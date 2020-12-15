اغتيال الناشط صلاح العراقي أحد قادة تظاهرات تشرين في العاصمة بغداد

اغتال مسلحون مجهولون، مساء اليوم الثلاثاء، أحد قادة تظاهرات تشرين في العاصمة العراقية بغداد، الناشط البارز صلاح العراقي.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، فتحوا النار على الناشط صلاح العراقي بعد خروجه من منزله في منطقة بغداد الجديدة، شرقي العاصمة؛ ما أدى إلى مقتله على الفور“.

وبين المصدر أن ”القوات الأمنية طوقت المنطقة وفتحت تحقيقا في الحادثة، وهي حاليا تراجع كاميرات المراقبة؛ لمتابعة سير الدراجة النارية، التي كانت تنقل المسلحين“.

فيما قال الناشط والمتظاهر البارز في بغداد، الإعلامي منتظر الزيدي عبر صفحته على فيسبوك: ”اغتيال الناشط صلاح العراقي في منطقة بغداد الجديدة، وكسرت ظهرنا يا صلاح ابنك منتظر منو إله؟“.

وأضاف الزيدي: ”الله يلعن القتلة ويلعن الدولة الي ما تحمي شعبها، كما أنه قتل بعد حاجز الشرطة بامتار والقاتل فر أمامهم دون أن يتحركوا“.