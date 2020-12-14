البحرين تفتتح قنصلية لها في مدينة العيون المغربية بالصحراء الغربية (فيديو)

افتتحت مملكة البحرين، اليوم الإثنين، قنصلية عامة لها بمدينة العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“.

وحضر حفل الافتتاح كل من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني.

وبلغ عدد القنصليات العامة التي تم افتتاحها بمدينة العيون، منذ العام الماضي، 10 قنصليات.

وأكد عضو مجلس الشورى البحريني عبدالعزيز أبل، أن افتتاح قنصلية لمملكة البحرين بمدينة العيون المغربية، جاء تعزيزا وتكريسا للعلاقات التاريخية للبلدين.

وأوضح النائب البحريني في تصريح صحفي، أن هذه المبادرة، ستس

هم في توطيد هذه العلاقات، موضحا أن البحرين ما فتئت تؤكد على سيادة المغرب على كامل أراضيه، وتدافع عن وحدة أراضيه في كل المنتديات والمحافل الدولية.

ودعا رجال الأعمال بالبلدين للعمل على تجسيد العلاقات الممتازة من خلال بحث إقامة مشاريع مشتركة في مختلف المجالات، واستغلال فرص الاستثمار المتبادل المتاحة للنهوض بمستوى التعاون الاقتصادي الثنائي.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في تصريحات صحفية، أن مقاربة فتح القنصليات بإقليم الصحراء تندرج في إطار التوجه الذي يسهر عليه الملك محمد السادس، والمتمثل في العمل على تأكيد مغربية الصحراء بالقول والفعل والعمل الدبلوماسي، مبينا أن دعم مغربية الصحراء سوف يتعزز عبر جميع بقاع العالم، وسيزيد توسعا في الأيام والشهور المقبلة.