هنية يعترف بفشل جهود المصالحة الفلسطينية

اعترف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بفشل جهود المصالحة الفلسطينية، مشددا على أن حركته قدمت ”ما يلزم“ للتقدم في هذا الملف.

وقال هنية في كلمة له بمناسبة ذكرى انطلاقة حماس: ”للأسف الاستدارة السياسية التي قامت بها السلطة الفلسطينية بالعودة للعلاقة مع إسرائيل والتعاون معها، والحديث مجددًا عن أوسلو شكّلت عائقًا أمام تحقيق اختراق في المصالحة التي كنا نتطلع إليها“.

وأضاف أن حركته ”مع إعادة بناء المرجعيات الوطنية والقيادية والسياسية، بدءًا بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومرورًا بكل المؤسسات التي ترعى شؤون الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وتقوده، لأنها تشكل الإطار الناظم له“.

وتابع رئيس المكتب السياسي لحماس: ”دفعنا بكل قوة نحو إنجاح مسار المصالحة الذي بدأناه مؤخرا مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية“.