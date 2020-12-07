مقتل شخص وإصابة اثنين خلال احتجاجات في السليمانية بكردستان العراق (صور) ‎

قتل شخص وأصيب اثنان آخران، خلال الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها محافظة السليمانية، بإقليم كردستان العراق، وسط أنباء عن تحريك قوات عسكرية لحماية المقرات الحزبية.

ومنذ أيام تشهد المحافظة احتجاجات واسعة؛ للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، وتحسين الواقع الخدمي، وتوفير فرص عمل للعاطلين.

وقال نشطاء ووسائل إعلام كردية إن متظاهراً قتل برصاص مجهولين، أثناء التظاهرة التي شهدتها منطقة سيد صادق شرقي المحافظة، فيما أصيب اثنان آخران، نقلا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع إضرام النار بخمسة مقار حزبية في سيد صادق، إضافة إلى مجمع حكومي شرق المدينة.

وأحرق المتظاهرون مقرات الحزبين ”الديمقراطي الكردستاني“ و“الاتحاد الوطني“، فضلاً عن مقرات ”حركة التغيير“ و“الجماعة الإسلامية“.

وقال مسؤول لجنة تنظيمات الديمقراطي الكردستاني في قضاء سيد صادق، جلال نريمان، في تصريحات للموقع الرسمي للحزب: إن ”مخربين اختلطوا بالمتظاهرين والمحتجين وحاصروا مبنى الحزب، وكانوا يرددون هتافات تحرض على قتل عناصر حماية وأعضاء الحزب“.

وأضاف نريمان أن ”المهاجمين رمونا بالحجارة والنار وأوقعوا بيننا إصابات“، لافتاً إلى أنه ”حرصاً منا على سلامة الجميع لم يصدر عنا ردود قاسية وتركناهم يحرقون المقر“.

بالتزامن، راجت أنباء عن تحريك قوات عسكرية من البيشمركة لحماية المقرات الحزبية، وتحسباً لأي طوارئ أو تصاعد في حدة الاحتجاجات، لكن مسؤولين أكرادا نفوا ذلك.

وقال قائد قوات 70 في البيشمركة التابعة لحزب الاتحاد الوطني مصطفى جاورش: ”ليس هناك تحرك عسكري والقوات التابعة للاتحاد في أماكنها ولم تتحرك لحماية مقراتنا حتى الآن“.

وأضاف: ”لكن لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي وترك البلاد في حالة فوضى إلى ما لا نهاية“.