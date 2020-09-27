غضب عراقي واسع بعد إساءة صحيفة خامنئي للمرجع علي السيستاني

عبّرت أوساط سياسية وشعبية عراقية، عن غضبها إزاء الإساءة بحق المرجع الشيعي علي السيستاني من قبل صحيفة ”كيهان“ الإيرانية، التابعة للمرشد علي خامنئي.

وكانت صحيفة ”كيهان“ قد هاجمت أمس السبت، المرجع السيستاني، بشأن طلبه من الأمم المتحدة الإشراف على الانتخابات المقبلة في العراق.

وكتب رئيس تحرير الصحيفة، ومندوب خامنئي فيها، حسين شريعتمداري، في مقاله الافتتاحي: إن ”دعوة السيستاني للأمم المتحدة، بالإشراف على الانتخابات البرلمانية في العراق، تعتبر دون شأنه ومنزلته“، مضيفًا: ”لقد أخطأتم في طلبكم ممثلة الأمم المتحدة.. لا بأس في ذلك، لكن الآن، عُدْ وصحّحْ وقل إنك لم تقل ذلك!“

واعتبر شريعتمداري، دعوة الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات لضمان نزاهتها، تعني إعلان ”الإفلاس السياسي“.

وقال: إن ”طلبه هذا أولًا، لا يتناسب والموقع الرفيع والمرموق، الذي يحظى به آية الله السيستاني، وإن الأمم المتحدة هي التي بحاجة إلى دعم سماحته، لتبرير أهليتها (للإشراف على الانتخابات)، وثانيًا، إن هذه الدعوة لا تنسجم مع مكانة العراق، كدولة مستقلة“.

وأثار مقال شريعتمداري، حفيظة أوساط سياسية واجتماعية، ورأت فيه إساءة إلى المرجع الشيعي، وتدخلًا في الشأن العراقي.

وقال تحالف النصر، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي: ”ندين بأشد العبارات، النيل من مقام المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، من أي طرف كان، ونعده تطاولًا بحق العراق وشعبه وسلامة نظامه“.

وذكر، أن مرجعية السيستاني: ”كانت وما زالت وستبقى هي المرجعية الوطنية الراعية لمصالح الدولة العراقية، وجميع ما أطلقته من مبادرات، وأكدت عليه من وصايا، إنما تصب بصالح العراق وسلامة حاضره ومستقبله“.

بدوره، علق الخبير في الشأن العراقي، سرمد الطائي: ”السيستاني وطهران.. رجل حكيم يحب تشرين (الاحتجاجات الشعبية).. ويتهمه خامنئي بالجنون، هذا مستشار خامنئي أصيب بالجنون، بسبب تشرين“.

وفي ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، تجمّع عشرات المحتجين، وألقوا بيانًا بشأن الإساءة، فيما رددوا هتافات مؤيدة للسيستاني.

بيان ثوار ساحة التحرير، بخصوص إساءة إيران وإتخاذ مستشار خامنئي موقف الضد من المرجع السيد علي السيستاني. pic.twitter.com/WEFHDpLnZN — سمر علي (@rJB4Jx4DLa1CJcn) September 26, 2020

ومع اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام 2019، اتخذ المرجع الشيعي علي السيستاني، موقفًا مؤيدًا لها، ودعا مرارًا إلى تلبية مطالب التظاهرات، فيما كان موقفه حاسمًا من الحكومة السابقة، برئاسة عادل عبدالمهدي، ودعا إلى إقالتها، وهو ماحصل.

ولم يتوقف النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الإساءة للسيستاني عند هذا الحد، بل قارن صحفيون وكتّاب، بين تعامل أنصار الفصائل المسلحة الموالية لإيران، مع هذه الإساءة، وبين ما حصل قبل شهرين، عندما اعتبرت أطراف رسمًا كاريكاتيريًا لرجل دين، في صحيفة ”الشرق الأوسط“ بأنه يجسد السيستاني، وهو ما نفته الصحيفة حينها.

وهاجم أنصار تلك الفصائل والميليشيات، الصحيفة السعودية، وطالبوا بحجب صدورها في العراق، فيما شنوا حملة كبيرة ضد الصحفيين العاملين فيها، لكنهم التزموا الصمت، عندما أساءت صحيفة ”كيهان“ للمرجع السيستاني.

وقال الناشط عباس الفالح: ”نفس الذين هاجموا صحيفة الشرق الأوسط الآن، في سبات عميق أمام تهجم مستشار خامنئي، على السيد السيستاني! لماذا لا يطالبوه بالاعتذار؟“.

وأضاف: ”لأنهم عملاء مأجورون لطهران، ولا علاقة لهم بالرموز العراقية! إنما كانوا يسخّرون اسم سماحته لخدمة أجندة طهران“.

نفس الذين هاجموا صحيفة الشرق الأوسط الآن في سبات عميق أمام تهجم مستشار خامنئي على السيد السيستاني!

لماذا لا يطالبوه بالاعتذار ؟!

ج / لأنهم عملاء مأجورين لطهران ولا علاقة لهم بالرموز العراقية ! إنما كانوا يسخرون أسم سماحتهِ لخدمة أجندة طهران!#لا_شرقية_ولا_غربية #الراتب #الخايف — عباس الفالح (@Abbas59F) September 27, 2020

من ناحيته، قال الصحفي، شاهو القرداغي: إن ”الميليشيات الولائية في العراق، لم تنطق بحرف حول إهانة صحيفة خامنئي للسيد علي السيستاني، ولم تعلن عن اعتصامات ومسيرات ومظاهرات، لتكشف نفاقها وولاءها لمشروع ولاية الفقيه، وعدم ارتباطها بالعراق“.

وأضاف: ”يتعاملون مع ضربات خامنئي وفق مقولة (ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب)“.

كما كتبت الصحفية، علا عاصي: ”بعد التجاوز على قرار المرجعية (السيستاني) من قبل طهران، وصحيفة شريعتمداري، لم نسمع أحدًا تهجم وندد وحرق وصال وجال باسم المرجعية“.

وأضافت: ”إيران تجاوزت على قرارات مرجعية النجف، بصحيفة على لسان خامنئي، بعد أن طلب السيد انتخابات بإشراف أممي (عد وصحح ذلك )“.

بعد التجاوز على قرار المرجعية (السيستاني) من قبل طهران وصحيفة شريعتمداري لم نسمع احد تهجم وندد وحرق وصال وجال باسم المرجعية ايران تجاوزت على قرارات مرجعية النجف بصحيفة على لسان خامنئي بعد ان طلب السيد انتخابات بأشراف اممي (عد وصحح ذلك ) وينكم #ربع_الله — عُلا عاصي (@aulaassi4) September 27, 2020

صحيفة الشرق الاوسط نشرت كاريكاتير لمعمم يشبه السيد السيستاني

و بعدها نزلت اعتذار

بس بالمقابل الجماعة ما سكتو اشو هسه مستشار خامنئي علناً و ما اكو اي ريكشن #شعجب 🤔🤔 — Sadeq farhan (@sadeq_farhan) September 27, 2020

لماذا سكت الجميع عن الهجوم على المرجع الشيعي الأعلى في العراق (علي السيستاني) من قبل صحيفة كيهان الإيرانية المقربة من نظام خامنئي !!؟؟

الصحيفة الإيرانية هاجمت السيستاني فقط لأنه دعا الأمم المتحدة للمساعدة في الإشراف على الانتخابات! أين النواب والأحزاب ؟؟https://t.co/spRjjbOXja pic.twitter.com/cyis5hBr0O — عمر الجنابي (@omartvsd) September 26, 2020