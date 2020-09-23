مقتدى الصدر يتهم عناصر في الحشد الشعبي بقصف المنشآت الأجنبية والتورط بعمليات اغتيال‎

اتهم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، عناصر في الحشد الشعبي بالتورط في عمليات اغتيال، وقصف، فيما طالب بضرورة إنهاء تلك الممارسات.

وقال الصدر، في رسالة وجّهها إلى الحشد الشعبي: ”فاعلموا أن ما تقوم به بعض الفصائل المنتمية لهذا العنوان الكبير فيه إضعاف للعراق وشعبه، ودولته، وإضعافهم يعني تقوية القوى الخارجية وعلى رأسها كبيرة الشر أمريكا“.

وأضاف الصدر، أن ”ما يحدث من قصف واغتيالات من بعض المنتمين لكم، وإن كنتم غير راضين عنه، إلا أن هذا لا يكفي، بل لا بد من السعي بالحكمة والتروي إلى إنهاء جعل العراق ساحة لصراع الآخرين، ولنسعى معًا لاستقلال العراق وسيادته وسلامته وأمنه، وإلا ضاع العراق من بين أيدينا“.

وتابع: ”نحن بدورنا نجدد المطالبة بعدم التدخل بشؤون العراق الداخلية من جميع الأطراف، كما ونؤكد على السلمية في شتى التعاملات، فما عاد العراق يتحمل المزيد من العنف والحروب والصدامات والصراعات السياسية والشغب“.

ومطلع الشهر الجاري، دعا الصدر الحشد الشعبي إلى الاندماج مع القوات الأمنية الرسمية، وإغلاق مقرّاته بشكل نهائي، والابتعاد عن المهاترات السياسية.