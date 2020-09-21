هجوم يستهدف قافلة للتحالف في صلاح الدين العراقية

تعرض رتل تابع لقوات التحالف الدولي، في محافظة صلاح الدين العراقية مساء الإثنين، لهجوم بعبوة ناسفة أدى لحدوث أضرار بإحدى المركبات.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إنه ”تعرض رتل كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، مساء الإثنين إلى انفجار عبوة ناسفة، ما بين قضاءي بلد والدجيل في محافظة صلاح الدين“.

وأشار البيان إلى أن ”الحادث أدى إلى أضرار بإحدى العجلات“.

ويأتي التفجير، ضمن سلسلة تفجيرات أخرى تعرضت لها قوافل التحالف الدولي، في العاصمة بغداد، والمحافظات الأخرى، حيث تتبنى على الدوام ميليشيات شيعية مثل تلك التفجيرات.

وتشن تلك الفصائل حملة واسعة، تطال الوجود الدبلوماسي الغربي في العراق، مثل سفارة الولايات المتحدة، والشركات الأمنية المتعاقدة مع الحكومة العراقية، حيث رحلت شركتان أمريكيّتان خلال الشهرين الماضيين، كانتا تقدمان خدماتهما لقاعدة بلد الجوية، التي تضم طائرات F16، ما أدى إلى تعطيل البرنامج.