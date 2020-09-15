إطلاق صاروخين من قطاع غزة على إسرائيل (فيديو)

أطلقت الفصائل المسلحة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، صاروخين باتجاه البلدات الواقعة جنوب إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار جنوب إسرائيل تحسبًا لإطلاق صواريخ من غزة أثناء توقيع اتفاقي تطبيع العلاقات بين إسرائيل، والإمارات، والبحرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في مدينتي عسقلان وأشدود الساحليتين.

وبحسب ما ذكرته القناة الـ13 الإسرائيلية، فإنه سُمع دوي انفجارات في أسدود، وعسقلان، بعد انطلاق صفارات الإنذار.

وأشار موقع ”حدشوت“ الإسرائيلي إلى أن عددًا من الإسرائيليين في مدينة أسدود أصيبوا جراء سقوط أحد الصاروخين.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مقطع فيديو لإطلاق صواريخ القبة الحديدية من أجل اعتراض الصاروخ الثاني.

وجاءت عملية إطلاق الصاروخين هذه، بعد نحو أسبوعين من إعلان التوصل لاتفاق تهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الإطلاق.