وفاة نزيل فلسطيني في سجون حماس

أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وفاة أحد الموقوفين في سجون حركة حماس، وذلك بعد تعرضه لجلطة دماغية أدت لوفاته.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إنها تتابع حادثة وفاة الموقوف حسن مدحت حسن بركات 47 عاماً، من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والمحتجز في مركز إصلاح وتأهيل طيبة، والموقوف منذ تاريخ 27/7/2020، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة في قطاع غزة على خلفية تهمة جنائية.

وأوضحت الهيئة، أن الشرطة بغزة أبلغت عائلته بتاريخ 18/8/2020، بنقله إلى مجمع الشفاء الطبي لسوء حالته الصحية، نتيجة تعرضه لسكتة دماغية ونزيف في المخ، الأمر الذي تطلب إخضاعه لعملية جراحية فوراً، وبقي في العناية المركزة إلى أن توفي صباح الاثنين.

وأضاف البيان: ”تابعت الهيئة وطبيبها المنتدب وضع النزيل خلال الفترة السابقة، وحصلت على إفادات بشأن وضعه الصحي، وستعمل بعد التنسيق مع العائلة وجهات الاختصاص على مراجعة ملفه الطبي والتحقق من جميع الإجراءات التي تمت قبيل وفاته.

وطالبت الهيئة النيابة العامة في قطاع غزة بالتحقيق في الحادثة وفقاً للمواد (15) و(16) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني، ونشر نتائج ذلك التحقيق.

هذا ولم يصدر أي بيان من وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، فيما سجل القطاع وفاة عدد من الموقوفين بسجون حماس دون معرفة الأسباب.