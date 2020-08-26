قتلى وجرحى بقصف على الجيش السوري وفصائل موالية لتركيا تسرق الممتلكات في "نبع السلام"

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن فصائل موالية لتركيا أقدمت على سرقة أملاك المواطنين في مناطق “نبع السلام”، وسط صمت القوات التركية.

وأفاد المركز بأن عناصر الفصائل سرقوا الممتلكات العامة والخاصة في قرية ”مريكس“ في ريف الحسكة، مثل: الكابلات الكهربائية وخلعوا الأبواب والشبابيك وخزانات المياه، تزامنا مع وصول عناصر جديدة إلى القرية، ومغادرة قسم من العناصر القديمة.

وتصدى أهالي قرية دبس الواقعة ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف تل تمر الغربي لمجموعة لصوص من عناصر الشرطة العسكرية وعناصر الفصائل الموالية لتركيا، أثناء محاولتهم سرقة ممتلكات الأهالي في القرية، بحسب المرصد.

وذكرت مصادر محلية أن الشرطة العسكرية والفصائل الموالية لتركيا استقدمت تعزيزات إلى القرية، واعتقلوا عددا من الأهالي بسبب مقاومتهم للعناصر التي قامت بنهب الممتلكات.

من جهة أخرى، قتل جندي من قوات الجيش الحكومي السوري في استهداف للقوات الحكومية على محور جوباس في ريف إدلب.

بالتزامن مع ذلك، قتل عنصر من القوات الحكومية وأصيب آخرون، أمس، جراء استهدافهم من قبل عناصر غرفة عمليات “الفتح المبين” بقذائف صاروخية على محور ”حرش بينين“ جنوب إدلب.

في المقابل، نفذت قوات الجيش السوري الحكومي قصفا مدفعيا طال مناطق متفرقة من “جبل الزاوية” في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع قصف صاروخي نفذته فصائل “الفتح المبين” على مواقع عسكرية حكومية في “جبل الزاوية”، وسط تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء المنطقة.