انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة التاجي العراقية

قال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وشهود من رويترز إن قوات التحالف انسحبت من قاعدة التاجي العسكرية العراقية وسلمتها لقوات الأمن المحلية.

وشهدت القاعدة، التي تبعد 20 كيلومترا شمالي بغداد، من حين لآخر هجمات صاروخية شنتها فصائل مدعومة من إيران مستهدفة القوات التي تقودها الولايات المتحدة خلال الشهور القليلة الماضية.

وذكر التحالف في بيان أن ”إعادة تموضع الأفراد العسكريين هو جزء من خطة طويلة المدى تم التنسيق لها مع حكومة العراق“.

وأضاف أن معسكر التاجي كان يضم في السابق ما يصل إلى 2000 من أعضاء التحالف وأن معظمهم غادروا هذا الصيف.

وأوضح أن باقي قوات التحالف ستغادر خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من تسليم المعدات للقوات العراقية.

وبين أن هذه ”تمثل عملية التسليم الثامنة في عام 2020 للمواقع التي تخص التحالف ضمن القواعد العراقية“.

يأتي الانسحاب بعد أيام من تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده بسحب العدد القليل المتبقي من الجنود الأمريكيين بالعراق.