قصف صاروخي على قاعدة أمريكية في مطار بغداد

تعرضت قاعدة فكتوريا التابعة للقوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي، إلى القصف بعدد من صواريخ الكاتيوشا.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”عددا من صواريخ الكاتيوشا سقطت على قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي، التي تضم القوات الأمريكية، وعددا من قوات التحالف الدولي“.

وبين المصدر، أنه ”بعد عملية القصف، تصاعدت أعمدة الدخان من القاعدة، لكن دون معرفة الخسائر البشرية أو المادية بسبب فرض السيطرة الأمنية على القاعدة من قبل القوات الأمريكية حصرا، كما حلقت عدة من المروحيات فوق القاعدة، لغرض تأمينها ورصد منطقة انطلاق الصواريخ“.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة العراقية، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على نحو غير مسبوق، ما أثار مخاوف عراقية من تحول البلد إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.