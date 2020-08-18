18 أغسطس

إشتية: السلطة الفلسطينية مستعدة للحوار مع إسرائيل إذا توافرت رعاية دولية وتوقف مخطط الضم

إشتية: السلطة الفلسطينية مستعدة للح...

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، اليوم الثلاثاء، استعداد السلطة الفلسطينية للدخول في حوار سياسي مع إسرائيل برعاية دولية، في حال إلغاء خطة الضم. وقال

المصدر: رام الله – إرم نيوز

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أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، اليوم الثلاثاء، استعداد السلطة الفلسطينية للدخول في حوار سياسي مع إسرائيل برعاية دولية، في حال إلغاء خطة الضم.

وقال إشتية:“من الضروري أن يكون هناك رد رسمي إسرائيلي واضح بإلغاء الضم للأراضي الفلسطينية، للبدء بعملية حوار سياسي تحت مظلة المجتمع الدولي، وفق الشرعية الدولية“، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وجاءت تصريحات إشتية، خلال لقائه القنصل البريطاني العام فيليب هول، في مدينة رام الله، لبحث عدد من التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وطالب إشتية بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس لإنقاذ حل الدولتين.

ومنذ إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تطبيق خطة الضم، والتي كانت مقررة، مطلع الشهر الماضي، أعلنت السلطة الفلسطينية وقف كل أشكال التنسيق مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني.

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