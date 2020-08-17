العراق.. إقالة قائد شرطة البصرة عقب احتجاجات غاضبة

أقال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الإثنين، قائد شرطة محافظة البصرة رشيد فليح، وذلك عقب خروق أمنية شهدتها المدينة مؤخرا.

وذكر مصدر مطلع لـ“إرم نيوز“، أن ”الكاظمي أقال فليح بسبب الخروق الأمنية التي تصاعدت خلال الفترة الماضية، مثل اغتيال الناشط المدني، تحسين الشحماني، وتعرض عدد آخر من المتظاهرين لمحاولة اغتيال“.

وأضاف المصدر، أن ”الكاظمي وجّه نائب فليح ناجي بتسلم مهامه لحين تعيين بديل عنه قريبا“.

وأقدم مسلحون مساء الجمعة، على اغتيال الناشط البارز في احتجاجات البصرة ”أسامة تحسين الشحماني“، بـ21 رصاصة، استقرت في جسده داخل مكان عمله وسط المدينة.

وأمهل المحتجون في البصرة الحكومتين المحلية والاتحادية حتى يوم الأحد، للكشف عن قتلة الشحماني وباقي النشطاء في المدينة، وطالبوا بإقالة قائد الشرطة رشيد فليح، وهو ما تمت الاستجابة له اليوم.

وقال نشطاء عراقيون على موقع ”تويتر“؛ إن عملية اغتيال الناشط ”تحسين“ جرت بالتزامن مع مرور 40 يوما على اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، وهو مؤشر على مدى تمادي الميليشيات المسلحة وعدم اكتراثها بالسلطة، وفق قولهم.