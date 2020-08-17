طائرات التحالف تستهدف حاجزا عسكريا سوريا بعد اعتراضه لرتل أمريكي

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عناصر من الجيش السوري سقطوا بين قتيل وجريح، إثر استهداف طيران تابع للتحالف الدولي حاجزا للجيش النظامي، بريف الحسكة، على خلفية اعتراض رتل عسكري أمريكي.

وأضاف المرصد أن مشادات كلامية وقعت بين الطرفين في قرية تل الذهب الواقعة جنوب مطار القامشلي بريف الحسكة، إثر اعتراض الحاجز السوري لرتل عسكري أمريكي، أعقبها استهداف من طيران التحالف للحاجز.

ولم يذكر المرصد السوري عدد القتلى أو طبيعة الإصابات بين عناصر الحاجز السوري.

وبداية الشهر الماضي، قطع عدد من أهالي الدردارة وعناصر من قوات النظام الطريق أمام مدرعات أمريكية، عند “جسر الدردارة” الواقع في ريف “تل تمر” الغربي، ومنعوها من المرور.

وتدخلت حينها دورية للقوات الروسية للفصل بين القوات الأمريكية والأهالي مع عناصر قوات النظام لكن دون جدوى، حيث أجبروها على العودة من طريق آخر.