مصدر أمني: عناصر "داعش" يتنكرون بزي الجيش العراقي ويقتلون أفرادًا من الحشد العشائري

قال مصدر أمني عراقي إن عناصر من تنظيم ”داعش“ تنكروا في زي جنود عراقيين، وقتلوا عددا من المنتسبين للحشد العشائري في محافظة نينوى مساء اليوم السبت.

ويضيف المصدر أن التنظيم الإرهابي يتهم هؤلاء بـ“التعاون مع القوات الأمنية“.

وأضاف المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”حوالي 15 عنصرا من تنظيم داعش، تنكروا بزي الجيش، وداهموا قرية (السيد حمد) في ناحية النمرود جنوب محافظة نينوى“.

وأوضح أن ”عناصر داعش ألقوا القبض على منتسبين للحشد العشائري، وقاموا بعدها بعملية إعدام جماعي بحقهم“، مشيرا إلى إصابة عدد من المدنيين خلال عملية المداهمة.

بينما لم يقدم إحصائية محددة بعدد الضحايا، قال المصدر إن المعلومات الأولية تشير إلى إعدام أكثر من 15 شخصا وإصابة 20 آخرين.

وتابع أن القوات الأمنية ”تقوم بعملية ملاحقة لعناصر داعش، والوصول لإحصائية نهائية بعدد الضحايا“.

وأعلن العراق في عام 2017 هزيمة ”داعش“، الذي كان يسيطر على نحو ثلث البلاد، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق في البلاد، ويشن هجمات بين فترات متباينة.