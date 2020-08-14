سوريا.. هيئة تحرير الشام تعتقل الصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم

المصدر: ا ف ب

اعتقلت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) صحفيا يحمل الجنسية الأمريكية شمال إدلب، تشتبه في ارتباطه بتنظيمات أخرى في شمال غرب سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن بلال عبد الكريم، البالغ من العمر 49 عاما، وهو أمريكي اعتنق الإسلام ”قد اعتقل من قبل هيئة تحرير الشام في بلدة أطمة“ قرب الحدود التركية.

وجاء اعتقاله عقب توقيف العامل في مجال الإغاثة البريطاني توقير شريف، الذي تمّ تجريده من جنسيته.

وكانت هيئة تحرير الشام، أعادت اعتقاله هذا الأسبوع للمرة الثانية بعد اعتقاله في شهر حزيران/ يونيو.

ونشر عبد الكريم مقابلة مع زوجة شريف، راكيل هايدن بيست، التي اتهمت هيئة تحرير الشام باعتقال زوجها تعسفيا وممارسة التعذيب بحقه.

ووفقا للمرصد، عجّل نشر هذه المقابلة في اعتقال عبد الكريم، واسمه الحقيقي داريل لامونت فيلبس.

وكان الأخير قد دخل سوريا العام 2012 آتيًا من ليبيا، وعمل مع وسائل إعلام بارزة مثل ”سي أن أن“، قبل أن يؤسس قناته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثارت المقابلات التي أجراها مع فصائل ومقاتلين متطرفين الشكوك حول علاقته بها، في وقت كان دخول صحافيين أجانب إلى المنطقة محفوفا بالمخاطر.