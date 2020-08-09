نجيب ميقاتي: رفضنا دخول شحنة الأمونيوم خلال فترة رئاستي للحكومة

نفى رئيس وزراء لبنان الأسبق نجيب ميقاتي، دخول شحنة الأمونيوم إلى مرفأ بيروت خلال فترة ولايته لرئاسة الحكومة اللبنانية، مؤكداً أن الشحنة دخلت البلاد بعد استقالته.

وقال ميقاتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري أحمد موسى مقدم برنامج ”على مسؤوليتي“، إن شحنة نترات الأمونيوم رست على مرفأ بيروت بعد استقالته خلال فترة تسيير الأعمال، وأن السلطات الجمركية رفضت استقبال الشحنة، لكنها عادت وأفرغت بالعنبر رقم 12 بالمرفأ خلال الحكومة التي أتت بعد استقالة حكومته.

وأضاف ميقاتي، أن الشحنة عادت وأفرغت في المرفأ خلال شهر يونيو 2014، لافتا إلى أن حكومته استقالت في مارس 2013 ، فيما ظلت الشحنة مركونة في عرض البحر خلال تلك الفترة.

ولفت ميقاتي، إلى أن هناك علامات استفهام كثيرة تدور حول كيفية دخول شحنة الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، حيث إن السلطات الجمركية في حكومته رفضت تفريغ الشحنة خلال فترة رئاسته للحكومة.