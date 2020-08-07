ترامب يعلن مشاركته بمؤتمر عبر الهاتف لدعم لبنان يوم الأحد

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إنه سيشارك الأحد في مؤتمر عبر الهاتف لدعم لبنان مع زعيمي فرنسا ولبنان وغيرهما.

وأضاف ترامب، إنه تحدث مع الرئيس اللبناني الجمعة وأبلغه بإرسال أمريكا ثلاث طائرات كبيرة محملة بإمدادات طبية.

يأتي ذلك في وقت نفت فيه الحكومة اللبنانية، الأنباء المتداولة بشأن رفضها مساعدات من بعض الدول (لم تسمها)، بعد انفجار مرفأ بيروت.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء: إن ”الأخبار عن رفض الدولة اللبنانية مساعدات من بعض الدول، كاذبة ومضللة، وتهدف لقطع الطريق على المساعدات التي تقدمها دول العالم للبنان“.

وأضاف: أن لبنان ”يرحب بأي مساعدة من الدول الشقيقة والصديقة، ومن كل المؤسسات في العالم، ويتوجه إليها بالشكر العميق، على وقوفها إلى جانبه في هذه الكارثة التي أصابته“.