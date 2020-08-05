مقتل وإصابة 5 جنود عراقيين في هجوم لداعش بمحافظة صلاح الدين

قتل جنديان في الجيش العراقي، وجرح 3 آخرون، ليلة الخميس، إثر هجوم لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، إن ”لواء المغاوير في الفوج الثاني، بقيادة عمليات صلاح الدين، تعرض لهجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في منطقة مطيبيجة، مما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة“.

وأضاف أن ”قوة أمنية وصلت على الفور لإسناد لواء المغاوير، ونقلت الضحايا إلى المستشفيات، فيما بدأت عملية مطاردة لعناصر داعش في المناطق القريبة“.

وتتعرض القوات العراقية، بين الحين والآخر، لهجمات من قبل تنظيم داعش، في المحافظات التي كان يسيطر عليها، ومناطق شمالي العاصمة بغداد.

ورغم توقف العمليات العسكرية ضد التنظيم، إلا أن الخلايا النائمة تنشط بين الحين والآخر، لتنفيذ مثل تلك العمليات، وسط تحذيرات من عودة التنظيم للسيطرة على المناطق البعيدة عن مراكز المدن، وتكرار سيناريو 2014.