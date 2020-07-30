صحيفة عبرية: إسرائيل لا تريد حربا مع "حزب الله"

زعمت صحيفة ”جيروساليم بوست“ الإسرائيلية، الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يرغب في إطلاق حرب مع ”حزب الله“ على الحدود مع لبنان.

وقالت الصحيفة إن عناصر الجيش الإسرائيلي تلفوا أوامر بعدم استهداف عناصر حزب الله اللبناني، بعد تسللهم عبر نقطة حدودية إلى داخل فلسطين المحتلة حتى لا يتسبب الحادث باندلاع حرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الإسرائيلية رصدت حوالي 5 مقاتلين لحزب الله أثناء عبورهم الحدود عند مزارع شبعا المحتلة دون أن تطلق النار عليهم، لكن بعد أن عبروا الحدود فتح الجنود الإسرائيليون النار على المقاتلين بهدف دفعهم للعودة إلى الأراضي اللبنانية، وفق الصحيفة.

ونقلت ”جيروزاليم بوست“ عن مصدر عسكري قوله إن الخطوة تأتي لتجنب إطلاق ”حزب الله صواريخ على الجليل كرد انتقامي، ما سيدفع إسرائيل إلى الرد وعندها ستجد نفسها في حرب“.

ولفت المصدر إلى أن القوات الإسرائيلية لديها فيديو يظهر مقاتلي حزب الله أثناء عبورهم الحدود بأسلحتهم، مشيرا إلى أنهم كانوا على بعد أمتار من موقع ”جلاديولا“ العسكري الإسرائيلي عندما فتح الجنود النار عليهم.

وأضاف أن عناصر حزب الله أجبروا على عبور الحدود عائدين إلى الأراضي اللبنانية حيث كانت تنتظرهم سيارة أقلتهم بعيدا عن الحدود.

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي لديه صور وفيديو سينشرها قريبا تظهر تفاصيل العملية ”الفاشلة“ من مختلف الزوايا بما فيها لحظة صعود عناصر حزب الله لتلة ”هار دوف“ في مزارع شبعا.

وقبل 3 أسابيع قالت إسرائيل إنها أطلقت النار على مقاتلين من حزب الله تسللوا عبر الحدود اللبنانية، فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ“حادثة أمنية خطيرة“.