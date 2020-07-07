بعد 4 أشهر من الإغلاق.. رفع الحظر الشامل عن الخرطوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية في السودان، فيصل محمد صالح، فجر اليوم الأربعاء، رفع الحظر الشامل عن العاصمة الخرطوم بعد 4 أشهر من الإغلاق الكامل بسبب انتشار فيروس كورونا.

ورفضت الحكومة التوصية التي تقدم بها وزير الصحة، أكرم علي التوم، بتمديد الحظر الشامل على الخرطوم لإسبوعين قادمين.

وقال صالح، إن رفع الحظر التدريجي لا يعني أن جائحة كرونا قد انتهت، ولا تزال هنالك معدلات مرتفعة للإصابة في عدة دول.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن ساعات الحظر الجزئي تبدأ من السادسة مساء حتى الخامسة صباحا، مؤكدا تواصل إيقاف صالات المناسبات، وأن العودة التدريجية للمؤسسات الحكومية ستكون ابتداء من الأحد المقبل بطاقة لا تتعدى الـ 50%.

ودفع وزير الصحة بتوصية نشرت على صفحة الوزارة الرسمية، باستمرار الإغلاق الكامل للعاصمة الخرطوم لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم 8 يوليو الحالي، وتقليص ساعات السماح بالحركة داخل الأحياء لمدة ساعتين.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، مواصلة تعليق حركة المسافرين بين ولايات البلاد، مشيرا إلى أن سلطات الطيران المدني ستدرس كيفية فتح المطارات السودانية جزئيا اليومين المقبلين بعد إعادة نحو 10 آلاف عالق سوداني من خارج البلاد.

وفي 22 مارس/ آب الماضي، فرضت السلطات حظرا شاملا على العاصمة الخرطوم مددته 5 مرات انتهت أمس الثلاثاء ضمن خطة طويلة المدى لمنع تفشي فيروس كورونا.