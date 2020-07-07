العراق.. اتهامات لقناة تابعة لـ"عصائب أهل الحق" بالتحريض على هشام الهاشمي قبل اغتياله

وجه ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهامات لقناة تابعة لميليشيا عصائب أهل الحق، بالتحريض ضد الخبير الأمني هشام الهاشمي، قبيل مقتله بأيام.

وأحدث اغتيال الهاشمي صدمة لدى الأوساط الشعبية والسياسية في العراق، بعد أن أصيب برصاص مجهولين في منطقة ”زيونة“ بالعاصمة بغداد، مساء الإثنين.

وتداول الناشطون العراقيون عبر موقع ”تويتر“، مقطع فيديو يعود لقناة العهد التابعة للعصائب، رأوا فيه تحريضا مباشرا على الهاشمي.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي بالعراق، عقب اغتيال الهاشمي، أحد ضيوف قناة العهد وهو يوجه اتهاما مباشرا لهشام الهاشمي، بأنه ”يروج نفسه على أنه خبير أمني وإستراتيجي، والتسويق لأشياء مضللة وفبركات“.

واتهم ضيف القناة الهاشمي أيضا بـ“محاولة تبرئة بعض العشائر المتورطة بمجزرة سبايكر، من خلال اختلاق وقائع وهمية والتسويق لأمور أخرى غير صحيحة، بتكليف من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي“.

احمد عبدالسادة حرض علناً ضد الدكتور الشيهد #هشام_الهاشمي عبر قناة العهد. pic.twitter.com/Hd4JkjmVjm — Rasha Alazawe (@Rasha_Alazawe) July 6, 2020

واتهم الضيف الكاظمي بـ“العداء غير الظاهر للحشد الشعبي، وأنه يعتمد باستهدافه للحشد على بعض المقربين منه من أمثال الهاشمي“.

وكانت القناة نفسها نشرت، في 26 آذار / مارس الماضي، خبرا عاجلا يفيد باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي بمنطقة المنصور بالعاصمة بغداد، رد عليها الهاشمي بالنفي، وشكر كل من اطمأن على سلامته.

شكرا لجميع الإخوة والأخوات الذين تواصل معي ومع أصدقائي للاطمئنان على سلامتي.. عظيم التقدير لكم ومحباتي لكم، والخبر مزيف نشر على الصفحة غير رسمية ومزيفة. pic.twitter.com/I6sSYXIezL — Husham Alhashimi هشام الهاشمي (@hushamalhashimi) March 26, 2020

وتلقى الهاشمي تهديدات بالقتل قبيل اغتياله، بحسب ما ذكر الناشط السياسي العراقي المقيم في لندن غيث التميمي.

ونشر التميمي سلسلة تغريدات عبر حسابه على ”تويتر“، كشف خلالها عن محادثة بينه وبين الهاشمي قبيل اغتياله، تفيد بتلقي الأخير تهديدات بالقتل من ميليشيا ”كتائب حزب الله“.

كما وعدت وفاءً لك يا هشام @hushamalhashimi لن اسكت واشترك في قتلك عن طريق اخفاء الادلة عن الرأي العام.

دم هشام مسؤوليتنا يا شباب يجب ان لا نسكت على جرائمهم، يجب أن لا ينام القتلة آمنين.

الأخ الكاظمي @MAKadhimi مسؤوليتك الآن، ولدينا مزيد! pic.twitter.com/RIrzAn4Ibk — غيث التميمي GHAITH ALTAMIMI (@altamimi1981222) July 6, 2020

وأضاف التميمي، الذي انشق عن التيار الصدري وأصبح عضوا في الجمعية العلمانية العالمية، وهو يخاطب مصطفى الكاظمي: ”لدي وثائق تحدد الجهة المتورطة بقتل هشام الهاشمي، زودني بها الشهيد هشام، وأنا على أتم الاستعداد لتزويدكم بكافة التفاصيل، وقد تم تهديدي قبل قليل من نفس الجهة؛ بسبب إعلاني عن وجود الوثائق“.

رئيس الوزراء @MAKadhimi لدي وثائق تحدد الجهة المتورطة بقتل @hushamalhashimi #هشام_الهاشمي زودني بها الشهيد هشام وانا على أتم الاستعداد لتزويدكم بكافة التفاصيل، وقد تم تهديدي قبل قليل من نفس الجهة بسبب اعلاني عن وجود الوثائق.

ننتظر منك الموقف واذا قتلت فانت مسؤول عن دمي ودم هشام — غيث التميمي GHAITH ALTAMIMI (@altamimi1981222) July 6, 2020

وتوعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، قتلة هشام الهاشمي، بالقول إن ”العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء“، مؤكدا أن بلاده ”لن تتحول إلى دولة عصابات“.

وقال الكاظمي، وفق بيان لرئاسة الوزراء، إنه ”تقرر إطلاق اسم، الشهيد هشام الهاشمي، على أحد شوارع العاصمة بغداد“.

وأضاف أن ”العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء، بما ارتكبوا من جرائم، وأن من تورّط بالدم العراقي سيواجه العدالة، ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبدا، ولن نسمح لأحد أن يحوّل العراق إلى دولة للعصابات“.