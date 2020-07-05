منظومة باتريوت تعترض صاروخا أطلق صوب السفارة الأمريكية في بغداد

نجحت منظومة باتريوت في محيط السفارة الأمريكية في بغداد، فجر اليوم، من إسقاط صاروخ كاتيوشا أطلق صوب السفارة.

ونقلت قناة العربية السعودية عن شهود عيان تأكيدهم، أن الصاروخ بعد اعتراضه سقط قرب الجسر المعلق داخل المنطقة الخضراء، قرب عدد من المعتصمين.

وكانت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، أجرت السبت، تجربة على منظومة صواريخ ”باتريوت“.

وشاهد مواطنون تصاعد الدخان من داخل مقر السفارة الأمريكية، مع دوي انفجارات، كما سقطت طلقات نارية، على سيارات مواطنين، وأحدثت أضرارًا بسيطة.

وربط مراقبون هذه الإجراءات الاحترازية، بتعرض السفارة عدة مرات، لقصف بصواريخ الكاتيوشا من قبل جماعات موالية لإيران.

وتتعرض المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، إلى هجمات متكررة بصواريخ الكاتيوشا، حيث تتهم الولايات المتحدة، كتائب حزب الله وفصائل أخرى بتنفيذ تلك الهجمات.