العراق.. تسريبات تكشف حصص الكتل السياسية في حكومة الكاظمي

كشفت مصادر عراقية فجر اليوم الأربعاء، عن حصص الكتل السياسية في التشكيلة الحكومية المتوقعة، التي توصل إليها، رئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، بعد أنباء تحدثت في اليومين الماضيين، عن "فيتو" شيعي قد يتسبب بتعطيل تشكيل الحكومة التي تبقى نصف المدة الدستورية (شهر) للإعلان عنها.

وتأتي أنباء الانفراجة في مخاض تشكيل الحكومة الجديدة، بعد أنباء عن تقديم الكتل السنية والكردية "تنازلات" لصالح تشكيل الحكومة دون أي اشتراطات تمنح الكاظمي مطلق الصلاحيات لاختيار طاقم فريقه الوزاري.

وكشف النائب العراقي كاظم الصيادي، فجر اليوم، في منشور له على صفحته في "فيسبوك" عن انتهاء اجتماع رئيس الوزراء المكلف مع كتل سياسية في بيت هادي العامري، للخروج باتفاق على حصص الكتل في التشكيلة المرتقبة، قائلا إنه تقرر تسليم كتلة سائرون "وزارة الكهرباء والصحة والموارد المائية" وكتلة الفتح وزارة الداخلية والاتصالات والنقل".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=233746901048249&id=100032388227232

كما تقرر تسليم كتلة الحكمة "وزارة النفط" وكتلة دولة القانون "وزارة الخارجية" وكتلة النصر "وزارة التعليم العالي".

فيما تقرر بحسب الاجتماع تسليم حقيبة وزارة العمل، لكتلة الفضيلة، وتسليم كتلة العقد الجديد (الفياض و اراس ) وزارة الزراعة.

من جانبه نشر المذيع في قناة الحرة العراقية "خاصة"، معن حبيب، في تغريدة على "تويتر" حصص الكتل السياسية المتوقعة في التشكيلة الحكومية، حيث تضمنت تسليم سائرون وزارة الكهرباء والصحة والموارد المائية / الأمن الوطني / البنك المركزي / الأمانة العامة، وتسليم كتلة الفتح الاتصالات والنقل.

وأما كتلة الحكمة فتقرر أن تستلم وزارة النفط، بحسب حبيب، فيما قال إن كتلة دولة القانون لا تريد تسلم وزارة الخارجية وتصر على تسلم وزارة الداخلية.

🔴 #العراق - كما وردني حصص الكتل كالتالي:

- سائرون :وزارة الكهرباء والصحة والموارد المائية / الامن الوطني / البنك المركزي / الأمانة العامة.

- الفتح الاتصالات والنقل

-الحكمة وزارة النفط

دولة القانون لا يريد الخارجية يصر على وزارة الداخلية. — Maan Habib - معن حبيب (@MHabibAhi) April 28, 2020

وأضاف حبيب في تغريدة أخرى، أنه تقرر تسليم كتلة النصر وزارة التعليم العالي / مكتب رئيس الوزراء، وكتلة الفضيلة وزارة العمل وكتلة العقد الجديد/ الفياض وزارة الزراعة وأمانة بغداد لاراس حبيب، وتسليم كتلة الحلبوسي وزارة التخطيط التجارة التربية وكتلة أحمد الجبوري وزارة الدفاع.

- النصر التعليم العالي / مكتب رئيس الوزراء.

- الفضيلة وزارة العمل

-العقد الجديد الفياض وزارة الزراعة وامانة بغذاد لاراس حبيب.

- الحلبوسي التخطيط التجارة التربية

- احمد الجبوري ابو مازن "حقيبة الدفاع" — Maan Habib - معن حبيب (@MHabibAhi) April 28, 2020

وكان النائب عن تيار الحكمة علي البديري، قال في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "الكاظمي استطاع، بما يملكه من خبرة دبلوماسية وسياسية، إقناع القوى السياسية على ترك المناصب الوزارية، والتوجه نحو دعمه، وفعلاً نجح بهذا الأمر".

وأضاف أن "الكرة حاليًا في ملعب الكاظمي، فعليه تقديم وزراء لهم تاريخ مشرف، وعدم طرح أي أسماء عليها شبهات، وطرح أي اسم عليه مؤشرات، فهذا الأمر سوف يعم على كامل الكابينة الوزارية، وهنا تعود الخلافات والصراعات من جديد".

ودعا رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، الإثنين، جميع أطياف الشعب إلى تغليب مصلحة البلاد، مؤكدًا رفضه للضغوط التي تهدف إلى تقويض الدولة.

وفيما تبقى التسريبات بشأن الحصص الوزارية للكتل السياسية، مجرد طروحات على ورق، يبقى خروجها للنور مرهونا بتوافق الكتل الشيعية والسنية والكردية، وعدم تكرار الكتل الشيعية استخدام "فيتو" التعطيل مجددا، فيما يترقب الشارع العراقي، ما ستؤول إليه التشكيلة الجديدة، وسط دعوات وتحشيد لمظاهرات كبيرة في الأيام القادمة، احتجاجا على الفساد ونظام المحاصصة الطائفية والنهج الحكومي في إدارة الأزمات وتغلغل النفوذ الإيراني في الشؤون الداخلية للبلاد.