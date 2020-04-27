لبنان.. مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين (فيديو)

تظاهر المئات في مدينة طرابلس في شمال لبنان ليل الإثنين على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وتخلّلت الاحتجاجات مواجهات مع قوات الأمن؛ على الرّغم من تدابير العزل المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ.
وشارك جمع من الرجال والنساء والأطفال في مسيرة جابت شوارع المدينة هاتفين "ثورة، ثورة".
#بنك_عودة راس النبع ولللللللععععععع #المجد_للمولوتوف#بيروت#لبنان_يثور #لبنان__ينتفض #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/Iib4THVwvU
— Rawad Issa 🦁 (@Rawad_88) April 27, 2020
وحاول المتظاهرون الوصول إلى منزل أحد النواب، لكن الجيش منعهم ما أدّى إلى حصول مواجهات.
ولعت في لبنان ؟!!
الله يستر عليهم pic.twitter.com/iKd4JXvjOP
— Abo Asad Allah (@AboAsadAllah4) April 27, 2020