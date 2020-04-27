لبنان.. مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين (فيديو)

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تظاهر المئات في مدينة طرابلس في شمال لبنان ليل الإثنين على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وتخلّلت الاحتجاجات مواجهات مع قوات الأمن؛ على الرّغم من تدابير العزل المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ. وشارك جمع من الرجال والنساء والأطفال في مسيرة جابت شوارع المدينة هاتفين "ثورة، ثورة". https://twitter.com/Rawad_88/status/1254917119462039552 وحاول المتظاهرون الوصول إلى منزل أحد النواب، لكن الجيش منعهم ما أدّى إلى حصول مواجهات. https://twitter.com/AboAsadAllah4/status/1254917103683014661