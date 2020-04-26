الحكومة السودانية تنفي بيع ميناء بورتسودان

الحكومة السودانية تنفي بيع ميناء بو...

قال الوراق إن "الحكومة السودانية لا تقرر في مثل هذا الشأن الاستراتيجي إلا بالرجوع للشعب السوداني وأصحاب المصلحة المباشرة".

المصدر: فريق التحرير

نفت الحكومة السودانية بيع ميناء بورتسودان، مؤكدة أن ما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية بهذا الخصوص عارٍ عن الصحة.

جاء ذلك النفي عبر وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، اليوم الأحد، نقلاً عن السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء البراق النذير الوراق.

وقال الوراق إن "الحكومة السودانية لا تقرر في مثل هذا الشأن الاستراتيجي إلا بالرجوع للشعب السوداني وأصحاب المصلحة المباشرة".

وأكد "حرص الحكومة على علاقاتها الوثيقة والمتطورة مع الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم عملية الانتقال في السودان"، معربًا عن شكره لهذه الدول على مساندتها للحكومة الانتقالية.

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