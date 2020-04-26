الحكومة السودانية تنفي بيع ميناء بورتسودان

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قال الوراق إن "الحكومة السودانية لا تقرر في مثل هذا الشأن الاستراتيجي إلا بالرجوع للشعب السوداني وأصحاب المصلحة المباشرة".