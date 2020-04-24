أردوغان يعد هنية بمساعدات طبية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، التطورات السياسية الفلسطينية ومواجهة أزمة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع الرئيس التركي، حسب بيان صادر عن حركة "حماس".

واستعرض هنية خلال الاتصال، التطورات السياسية في المنطقة خاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، إضافة لمواجهة أزمة كورونا في قطاع غزة، بحسب بيان حماس.

ونقل البيان عن الرئيس أردوغان قوله إن "مساعدات طبية تركية ستصل إلى قطاع غزة والضفة الغربية الأسبوع القادم"، مشيرا إلى أنه سيتم تأمين عودة الطلاب الفلسطينيين من تركيا إلى بلادهم.

من جانبه، قدم هنية الشكر للرئيس التركي على المساعدات الطبية والإنسانية التي تقدمها بلاده للشعب الفلسطيني في مواجهة أزمة كورونا، معتبرا أن المساعدات التركية "تعبر عن مواقف أنقرة النبيلة تجاه فلسطين وشعبها".

والأربعاء، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الحكومة التركية وافقت على طلب وزير الخارجية رياض المالكي، إرسال مساعدات طبية ومالية لمواجهة جائحة كورونا.

وحتى مساء الجمعة، سجلت فلسطين 340 إصابة بفيروس كورونا منها 17 في قطاع غزة والبقية في الضفة الغربية وضواحي مدينة القدس (دون القدس الشرقية)، بحسب بيانات وزارة الصحة.