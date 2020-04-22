"الأسايش" الكردية تهدد قوات النظام السوري بعد تدخلها في القامشلي

هددت قوات الأمن الداخلي الكردية "الأسايش"، اليوم الأربعاء، قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها، ممثلة في قوات الدفاع الوطني، بعد الفوضى والفلتان الأمني، اللذين شهدتهما مدينة القامشلي السورية.

وشددت قوات "الأسايش" على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، حيال أي جهة تحاول استهداف أمن مدن وبلدات مناطق شمال شرقي سوريا، خاصة بعد الاشتباكات الأخيرة بينها وبين قوات "الدفاع الوطني" الرديفة للنظام السوري، في مدينة القامشلي.

واندلعت أمس، اشتباكات في مدينة القامشلي بين قوات “الأسايش” و“الدفاع الوطني”، بعد نحو أسبوع من تصاعد التوتر بين الطرفين، تعرضت خلاله مقراتهما لاستهدافات بقنابل متفجرة.

وقالت "الأسايش" في بيانها، إن قوات "الدفاع الوطني" استهدفت نقطة عسكرية تابعة لها في حي "حلكو"، في محاولة منها للتقدم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" بهدف الاستيلاء عليها وإقامة مقرات عسكرية وحواجز لها هناك، بالقرب من سكة القطار.

واعتبرت "قوى الأمن الداخلي" الكردية، أن التصرفات التي تقدم عليها ميليشيا "الدفاع الوطني" التابعة للنظام، هي تعبير عن ضعف يشهده النظام وميليشياته، على حد تعبيرها.