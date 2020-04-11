العراق.. الجيش الأمريكي يُفعّل منظومة ”باتريوت“ في قاعدتي ”عين الأسد“ و“الحرير“

قال مصدر عسكري عراقي، اليوم السبت، إن الجيش الأمريكي فعّل منظومة ”باتريوت“ الدفاعية في قاعدتين عسكريتين غرب وشمال العراق.

وأضاف المصدر، وهو ضابط في وزارة الدفاع، طالبًا عدم نشر اسمه، أن منظومة ”باتريوت“ التابعة للجيش الأمريكي تم تفعيلها في قاعدتي ”عين الأسد“ في محافظة الأنبار وقاعدة ”الحرير“ في محافظة أربيل في إقليم كردستان شمال البلاد.

وأوضح أن أنظمة أخرى من المقرر أن يتم نشرها لاحقًا في ”قاعدة بلد الجوية“ في محافظة صلاح الدين (شمال)، و“قاعدة التاجي“ شمال بغداد.

ويتزامن تفعيل منظومة باتريوت مع اتفاق عراقي أمريكي على عقد مفاوضات رسمية يومي 10 و11 حزيران/يونيو المقبل، لبحث الوجود العسكري الأمريكي ومستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

في السياق، أكدت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، اليوم السبت، أن تفعيل أنظمة باتريوت في العراق، يأتي لحماية القوات الأمريكية داخل القواعد التي تعرضت لهجمات سابقة.

ويأتي هذا التطور في ظل تنفيذ قوات التحالف منذ أسابيع، عمليات إخلاء لعدد من قواعدها في العراق، وإعادة التمركز بأقل عدد من القوات لتأمين حمايتها من هجمات محتملة من ميليشيات حليفة لإيران، على خلفية انتشار فيروس كورونا، بحسب مسؤولين أمريكيين.

وتصاعدت نبرة العداء للوجود الأمريكي في العراق بين القوى الشيعية خاصة بين فصائل مقربة من إيران، إثر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس إثر غارة أمريكية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/يناير الماضي.

وعقب الهجوم بيومين، صوّت البرلمان العراقي على قرار يطالب فيه الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد.

وانسحبت قوات التحالف الدولي حتى الآن من 6 قواعد ومواقع عسكرية في محافظة الأنبار(غرب)، ونينوى وكركوك (شمال)، وبغداد (وسط).