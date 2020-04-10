قرقاش يؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا لمساعدتها بمواجهة كورونا

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، على ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا ومساعدتها لمواجهة الأزمة الصحية العالمية التي سببها فيروس كورونا المستجد.

وقال قرقاش، إنه ناقش هذه المسألة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، غير بيدرسون.

وكتب الوزير الإماراتي على ”تويتر“:“ناقشت مع GeirOPedersen ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا ومساعدتها في هذه الأزمة الصحية العالمية، كما أسعدني تقدير الأمم المتحدة للدعم الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسوريا في مكافحة أزمة الكورونا، مؤكدًا دعمنا للمنظمة في مهامها الحيوية“.