المرصد: تركيا طلبت من فصائل موالية لها التأهب تزامنا مع حشودات الجيش السوري

نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصادر، قولها إن القوات التركية طالبت الفصائل العسكرية الموالية لها بالتأهب، تزامنا مع استمرار وصول التعزيزات العسكرية لقوات النظام والمسلحين الموالين لها إلى محاور جبل الزاوية وريف إدلب الشرقي.

واستقدمت فصائل ومجموعات متشددة تعزيزات عسكرية جديدة إلى مواقعها في منطقتي النيرب وسرمين بريف إدلب الشرقي، بالتوازي مع وصول تعزيزات جديدة أيضا لقوات النظام والمسلحين الموالين لها من ريف حلب الجنوبي إلى محور سراقب شرق إدلب.

وشهدت الأيام الماضية استمرارا لجلب التعزيزات العسكرية من قبل الفصائل الموالية لتركيا وقوات الحكومة السورية، بشكل مكثف، في الوقت الذي تحلق فيه طائرات استطلاع روسية في سماء المنطقة.

وشهدت الساعات الأخيرة تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة ”بوتين – أردوغان“، من منطقة ”جبل الزاوية“ مرورا بريف إدلب الجنوبي وصولا إلى مناطق ريف حلب الغربي.