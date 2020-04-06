الجنرال ”كورونا“ يقيد تحركات الجيش التركي في سوريا رغم التعزيزات المتواصلة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، إن تركيا أنشأت نقطة عسكرية جديدة لها في منطقة البرناص بريف إدلب الغربي، ليرتفع بذلك عدد النقاط العسكرية التركية في شمال غرب سوريا إلى 56 نقطة، وسط تقييد لتحركات الجنود لمنع تفشي وباء كورونا.

ووثّق المرصد السوري، كذلك، دخول رتل عسكري تركي جديد، مساء الأحد، إلى الأراضي السورية من معبر كفرلوسين شمال إدلب، يضم 30 آلية مدرعة ومصفحات عسكرية وهندسية.

وأفاد المرصد، أن عدد الشاحنات والآليات العسكرية التركية التي دخلت سوريا منذ مطلع شباط/فيراير الماضي وحتى اليوم، بلغ أكثر من 5715 شاحنة وآلية عسكرية تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة، مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

أما عدد الجنود الأتراك الذين دخلوا الأراضي السورية، وانتشروا في مناطق مختلفة بإدلب، خلال الفترة ذاتها فقد بلغ أكثر 10250 جنديًا تركيًا.

وتأتي هذه التحشدات التركية رغم سريان وقف إطلاق النار في منطقة إدلب، منذ الخامس من شهر آذار (مارس) الفائت، وفي وقت تنهمك فيه دول العالم لمواجهة فيروس كورونا، الذي أجبر أنقرة على اتخاذ إجراءات جديدة بشأن جنودها في سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، أولجاري دينيزير، في مؤتمر صحفي عقده الأحد، إنه تم تخفيض تحركات الأفراد والقوات المسلحة من وإلى إدلب إلى الحد الأدنى، باستثناء الحالات الضرورية، مشيرًا إلى أن القوات التركية سيُسمح لها بالدخول والخروج إلى منطقة العمليات في إدلب، بإذن قائد الجيش فقط.

وأضاف المتحدث العسكري، أن وزارة الدفاع أرسلت أطباء إلى مناطق العمليات، وأجرت تدريبات إعلامية وتثقيفية، كما يتم تعقيم المركبات القادمة من سوريا.

وتأتي الإجراءات التركية على الرغم من عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس ”كورونا“ حتى الآن، في الشمال السوري، وتحديدًا في المنطقة الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في إدلب.

وكانت وزارة الصحة السورية الحكومية، أعلنت عن تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن، بينما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في تركيا إلى أكثر من 27 ألف إصابة.