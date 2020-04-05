مسؤول ينفي استيلاء الولايات المتحدة على شحنة طبية صينية موجهة لتونس

نفى الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط التونسية، إلياس المنكبي، مساء اليوم الأحد، ما تم تداوله، حول ”استيلاء“ الولايات المتحدة على شحنة معدات طبية، كانت قد اقتنتها تونس من الصين.

وأكد المنكبي في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول تحويل الولايات المتحدة وجهة معدات طبية، كانت قد اقتنتها تونس، هو كلام عار عن الصحة.

وشدد على أن كل ما في الأمر أن السلطات الصينية، أبلغت نظيرتها التونسية أن الشحنة غير جاهزة، ما اضطر طائرة الخطوط التونسية التي كانت في طريقها لاستلام الشحنة إلى العودة على أعقابها دون الحصول على المعدات المخصصة لتونس.

جاء ذلك، ردًا على تصريحات منسوبة لمصادر في مطار تونس قرطاج الدولي، تناقلها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن الولايات المتحدة حولت وجهة شحنة معدات طبية كانت قد اقتنتها تونس من الصين.

وقالت المصادر إن طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية اضطرت ظهر اليوم الأحد للعودة إلى مطار تونس قرطاج بعد نحو 25 دقيقة من انطلاقها نحو الصين من أجل جلب 37 طنًا من المعدات الطبية كانت تونس قد اقتنتها منذ فترة.

وكانت هذه الشحنة تضم الآلاف من التحاليل السريعة الخاصة بفيروس كورونا إلى جانب كمامات طبية وأزياء وقائية.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوع من كشف وزير التجارة التونسي، محمد المسيليني، أن إيطاليا حولت وجهة باخرة كانت محملة بالكحول التي تستعمل لإعداد المواد المطهرة وهي في طريقها إلى تونس، ما أثار استياءً واستنكارًا.