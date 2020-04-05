المرصد: القوات التركية والفصائل الموالية لها تهجر العائلات السورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن عشرات العائلات السورية هجرت عن منازلها نحو مناطق آمنة بسبب القصف المدفعي الكثيف للقوات التركية والفصائل الموالية لها.

وأوضح المرصد السوري أن القصف التركي بقذائف الدبابات والمدفعية استهدف قرى ”كوبرلك“ و“عبدي كوي“ و“حرية“ في ريف الرقة الشمالي، وسط نزوح عشرات العائلات من تلك القرى باتجاه أماكن أكثر أمنا.

واستهدف قصف القوات التركية والفصائل الموالية لها مناطق انتشار قوات النظام و“قوات سوريا الديمقراطية“ في قريتي ”كوبرلك“ و“عفدكو“ التابعتين لناحية تل أبيض “كري سبي” شمال محافظة الرقة.

وتزامن القصف المدفعي الذي طال قرى ”كوبرلك“ و“عبدكوي“ في ريف مدينة تل أبيض شمال الرقة مع تحليق طائرة استطلاع تركية في أجواء المنطقة، بحسب المرصد.

في المقابل، أفاد المرصد السوري بأن قوات الحكومة السورية المتمركزة في ريف إدلب قصفت، مساء السبت، بلدتي ”الفطيرة“ و“البارة“ في ”جبل الزاوية“ جنوب إدلب، مع تواصل الهدوء الحذر في منطقة “بوتين – أردوغان” بعد مرور 30 يوماً من اتفاق وقف إطلاق النار الجديد.

من جهة أخرى، أطلق مسلحون مجهولون النار تجاه أحد عناصر الفصائل المعارضة سابقا والمنضوي في صفوف أمن الدولة، وذلك في مدينة جاسم في ريف درعا، مما أدى إلى مقتله على الفور.

وارتفع بعد هذا الاغتيال، عدد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة، عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار، نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو الماضي وحتى اليوم إلى أكثر من 385 عملية.

وتتضمن أعداد القتلى 42 قتيلا من مقاتلي الفصائل ممن أجروا ”تسويات ومصالحات“، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية ومن بينهم قادة سابقون، و17 قتيلا من المليشيات السورية التابعة لتنظيم ”حزب الله“ اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 قتلى مما يعرف باسم ”الفيلق الخامس“ الذي أنشأته روسيا، وفقا للمرصد.