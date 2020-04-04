إقليم كردستان يفرض حظر تجوال شاملا لـ48 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، الجمعة، فرض حظر شامل للتجوال 48 ساعة، اعتبارا من السبت، لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وللمرة الأولى، تفرض سلطات الإقليم حظرا للتجوال يشمل المارة.

وقالت الوزارة في بيان: ”سيمنع التجوال كليا حتى للمشاة لمدة 48 ساعة المقبلة“.

وأضافت أن ”القرارات الجديدة تتضمن منع قوات الأسايش (الأمن الداخلي) والشرطة والبيشمركة (قوات الإقليم) والجيش الاتحادي، من استخدام السيارات لخرق الحظر إلا إذا كانوا في واجب رسمي، وبخلافه سيتعرضون للمساءلة القانونية“.

وأوضحت الوزارة أن ”الأطباء ومنتسبي وزارة الصحة، لن يسمح لهم بالتجوال بالسيارات إلا إذا كانوا في دوام رسمي، وفق تصريحات رسمية، وإلا فسيتعرضون للمساءلة القانونية“.

ويسري في إقليم كردستان، حظر على سير المركبات حتى 10 أبريل/ نيسان الجاري.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الصحة في الإقليم، إن إجمالي إصابات كورونا بلغت 208، بينها وفاتان و62 حالة تعافٍ.