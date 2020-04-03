تسجيل 23 إصابة بكورونا في فلسطين بينهم 8 أطفال

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الجمعة، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينهم 8 أطفال، ما يرفع عدد المصابين في فلسطين إلى 194 مصابًا.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إنه ”تم تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، آخرها إصابة سجلت مساء اليوم، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 194 إصابة منذ ظهور المرض في فلسطين“.

وأضاف: أن ”من بين المصابين 8 أطفال تحت سن الـ18 عاما، وأن بعض المصابين هم من العمال ومخالطيهم، إضافة إلى عائدين من الخارج، ومن بين المصابين 10 إناث و 12 من الذكور“.

وأشار إلى أن نتائج العينات التي أخذت من 250 عاملا في مسلخ للدجاج في منطقة ”عطروت“ بالقدس المحتلة، تبين بأنه موبوء، ووضع من كانوا فيه الليلة الماضية قيد الحجر الصحي في فنادق رام الله والبيرة، أظهرت عدم إصابتهم بالفيروس، قبل خروجهم الليلة إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوما.