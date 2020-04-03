الأمن الأردني يضبط نائبين خالفا قرار الحظر الشامل

ضبطت الأجهزة الأمنية في الأردن اليوم الجمعة نائبين في البرلمان، خالفا قرار حظر التجول الشامل الذي دخل مساء الخميس، ولمدة 24 ساعة، بهدف تحديد ومحاصرة بؤر انتشار فيروس كورونا.

ونقل موقع ”عمون“ المحلي عن مصدر أمني قوله إن ”الدوريات ونقاط الغلق ضبطت نائبين في أوقات مختلفة اليوم (الجمعة) بعد أن خالفا أوامر الحظر الشامل في العاصمة عمان“.

وأكد المصدر بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق النائبين المخالفين، خاصة أن قرار الحكومة الصادر بحظر التجول لم يستثن سوى الأطباء والممرضين فقط.

وأعلنت الحكومة الأردنية حظرا شاملا يوم الجمعة بهدف تحديد ومحاصرة بؤر انتشار فيروس كورونا، حيث سجلت المملكة حتى مساء الخميس 299 حالة منذ أن كشفت عن أول إصابة بالفيروس.