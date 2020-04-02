تسجيل 210 إصابات جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت السلطات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، تسجيل 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 35 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1024.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فإن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعلنت أنه تم ”رصد 210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج“.
وأوضحت الوكالة أن الإصابات الجديدة ”تعود لجنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة“.
كما أعلنت الوزارة شفاء 35 حالة جديدة لمصابين بكورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 96.