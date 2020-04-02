تسجيل 210 إصابات جديدة بكورونا في الإمارات

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أعلنت السلطات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، تسجيل 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 35 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1024. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فإن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعلنت أنه تم ”رصد 210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات…