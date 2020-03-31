العراق.. مقتل 3 من داعش في غارة جوية بمحافظة صلاح الدين‎

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من عناصر تنظيم داعش، في ضربة جوية شنتها مروحيات عسكرية في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: إن ”مروحيات عسكرية عراقية شنت ضربة جوية على أهداف لتنظيم داعش في منطقة الثرثار الصحراوية جنوبي محافظة صلاح الدين“. مضيفة أن ”الضربة الجوية أسفرت عن مقتل 3 من عناصر تنظيم داعش، وتدمير مركبة نوع (بيك آب) فضلا عن موقعيْ تجمّع“.

وأشارت الوزارة، إلى أن ”المروحيات العسكرية كانت تقدم الإسناد الجوي لقوات الجيش، خلال حملة تمشيط في المنطقة الصحراوية جنوبي صلاح الدين؛ بحثا عن فلول داعش“.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه أنهم من داعش، خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم ”مثلث الموت“.

وفي 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.