وفاة حاكم محلي في الصومال إثر إصابته بجروح في هجوم انتحاري‎

المصدر: ا ف ب

توفى حاكم مقاطعة صومالية إثر إصابته بجروح في هجوم انتحاري في غاروي بمنطقة بونتلاند ذات الحكم شبه الذاتي في شمال الصومال، كما أعلنت اليوم الاثنين مصادر في الشرطة والصحة.

ونقل عبد السلام حسن حاكم نوغال، وهي إحدى المناطق الإدارية التابعة لبونتلاند إلى المستشفى في غاروي بعدما فجر انتحاري نفسه قرب سيارته.

وقال الشرطي من المنطقة محمد ولي لـ ”فرانس برس“ عبر الهاتف: ”حاول الأطباء إنقاذ حياة الحاكم، لكن للأسف فقد توفي متأثرا بجراحه“، مضيفا ”كان في حالة حرجة عندما أدخل المستشفى“.

من جهته، أكد مصدر في المستشفى رفض الكشف عن هويته، أن الحاكم توفى بعد أقل من ساعة من إدخاله وحدة العناية المركزة.

وأضاف ”كانت جروحه خطيرة ولم يكن لديه أي فرصة في النجاة بسبب خطورة الإصابة“.

وأصيب مسؤول سابق في الشرطة -أيضا- بجروح ومدني كان يمر في المكان.

وأكد شاهد عيان، أن الانتحاري هرع باتجاه سيارة الحاكم الذي كان يقوم بركنها أمام مركز للشرطة قبل أن يفجر نفسه.

وتبنت حركة الشباب المتطرفة الهجوم. وتريد هذه الحركة التابعة لتنظيم القاعدة إسقاط الحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي ومن 20 ألف عسكري من قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.

وخسرت حركة الشباب أبرز معاقلها مع طردها من العاصمة الصومالية مقديشو في عام 2011، لكن مقاتليها ما زالوا يسيطرون على مناطق ريفية شاسعة يقودون عملياتهم انطلاقا منها.