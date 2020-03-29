وسط اشتباكات في عين عيسى.. القوات التركية تقصف طريق M4 شمال الرقة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات التركية قصفت قرية ”الدبس“، الواقعة على طريق (M4) الدولي، غربي ناحية ”عين عيسى“ شمال ”الرقة“ السورية.

وذكر المرصد أن ذلك القصف أتى بالتزامن مع اشتباكات بين فصائل مسلحة موالية لتركيا وقوات كردية تتبع ”قوات سوريا الديمقراطية“، بالقرب من بلدة صيدا.

وأفاد المرصد السوري بأنه سجل قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية في ريف حلب، استهدف قريتيْ ”شوارغة“ و“إرشادية“ في ناحية ”شرا“ ضمن مناطق انتشار الوحدات الكردية شمال حلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 27 مارس قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية، استهدف قرية سيدا في ريف عين عيسى شمال الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت الفصائل الموالية لتركيا قد استهدفت في 24 مارس صهاريج نقل وقود في محيط عين عيسى شمال الرقة، في حين اشتبكت ”قوات سوريا الديمقراطية“ مع تلك الفصائل لاستخراج الصهاريج.

من جهة أخرى، وثق المرصد السوري مقتل مواطن سوري مريض نفسياً من أبناء بلدة ”الشحيل“ برصاص عناصر ”قوات سوريا الديمقراطية“ بالقرب من جسر ”حقل العمر“ النفطي بريف ديرالزور الشرقي.